Українська сторона завершила підготовчі роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській, - СЦКК. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Там продовжують працювати представники ТОВ "Укртрансміст" і піротехнічні підрозділи ДСНС.
Містобудівники завершили укладання металоконструкцій і проводять їхнє зварювання. Йде обробка прольотів моста за допомогою піскоструминного апарату. Також проводиться розрізування залізних залишків зруйнованого моста.
Зауважимо, що обхідний перехід працюватиме, доки ремонтуватимуть зруйновану частину основного моста".