"Іди нахер отсюда", - Ляшко і Герус побилися в аеропорту Бориспіль. ВIДЕО

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ, в поліції.

За інформацією джерела увечері 6 листопада надійшла інформація, що на території Міжнародного аеропорту "Бориспіль" між колишнім депутатом О. Ляшком і народним депутатом України А. Герусом виникла конфліктна ситуація з рукоприкладством.

Інцидент стався в приміщенні залу прийому міжнародних делегацій

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Поліція проводить перевірку.

Андрій Герус у Фейсбуці написав: "Сьогодні відомий захисник бізнесу Ахметова, забутий всіма Ляшко мене очікував у аеропорту Бориспіль, щоб влаштувати шоу-провокацію. Знижена на 15% ціна електроенергії та повна готовність до зими ніяк не влаштовує "немонополіста" і вони вдаються до все більш витончених способів, як вести свій бізнес.

Звісно ж, претензія Ляшка, це імпорт електроенергії. Хоча 3 роки імпорту вугілля із Росіі по формулі Роттердам+, що супроводжувалося ростом тарифів для украінських споживачів, його повністю влаштовувало. Бо на цьому добре заробляв його любий "немонополіст".

Все нормально, постраждала тільки сорочка. Такі видатні результати це спільна робота Олега Ляшко та його охоронця. Без свого охоронця він не хотів спілкуватися.

Оскільки вважаю Ляшка найбільш продажним (екс)політиком, то - це хороший індикатор, що і як робити надалі.

А у немонополіста, схоже, там вже зовсім дах поїхав, якщо дійшли до такого дна)".

Сам Олег Ляшко у фейсбуці написав: "Сьогодні випадково побачив у ЗОДі "слугу народа" Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками. Однак проблема від того нікуди не поділася - через зраду Геруса Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада має бути розслідувана і покарана!