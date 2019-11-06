Ярославський - Зеленському в Харкові: "Збирають всіх, а плачу я один"

Генеральний директор цього концерну Айварас Абромавичус у своєму виступі поскаржився на холод у цехах заводів.

Володимир Зеленський, звертаючись до нового губернатора Харківщини Олексія Кучера, запропонував "зібрати бізнес". А потім сказав: "Я ось побачив Олександра Ярославського - ніхто не попався більше". І звернувся потім до самого бізнесмена, який, зокрема, відомий тим, що кілька років тому врятував від зупинки легендарний Харківський тракторний завод: "У мене питання. Є завод тисяча вісімсот дев'яносто якогось року, там страшні умови. Я розумію, що підприємство державне. Можна, вам зібрати бізнес-асоціацію на Харківщині і просто дати людям нормальні умови? А ми зі свого боку, як держава. Ми повинні це робити дуже швидко перед зимою. Якщо можна вирішити це питання, і на це є ваша громадянська воля".

Олександр Ярославський нагадав, що зараз на оборонних заводах та ж ситуація, що була на ХТЗ до покупки ним цього підприємства. Але держава не допомагала, а заважала. "Я там платив зарплату на заводі, який просто стояв. Ми билися, билися, поки не запустили виробництво. Прийшло СБУ, і директору почали придумувати якісь божевільні підсудні статті. Я його рік по підвалах ховав. Зате сьогодні майже 3 тисячі людей мають зарплату, роботу. А це підприємство ми б могли втратити точно так само".

Володимир Зеленський погодився на "100%", пообіцяв, що до Ярославського більше "жодне СБУ не прийде". І знову попросив: "Але можна зараз нам хоча б допомогти? Ми можемо про стратегічні плани потім зустрічатися, розмовляти. Можна бізнесменів зібрати?" Ярославський відповів: "Я вже зібрався, не треба мене збирати. Багато бізнесменів не треба. То футбол, то ще щось, у результаті я один опиняюся. Збирають всіх, а плачу я один". І пожартував: "Коли ви мене помітили, я зрозумів, що попав".

Після чого бізнесмен таки пообіцяв допомогти президенту України й уряду: "Звичайно, допоможемо. Питання закрито, не треба ні законопроєктів, ні агітацій, нічого". Правда, жартома, зауважив: "10% "Укроборонпрому не потягну". А Володимир Зеленський сказав, що "часто приїжджатиме на Харківщину, раз так все дуже швидко вирішується".





