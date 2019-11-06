Пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом у жовтні знизився на 40%

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МінТОТ.

Порівняно з вереснем кількість перетинів цивільного населення зменшилася на 40,56%, кількість перетинів транспортних засобів зменшилася на 32,15%.

КПВВ "Чонгар" у напрямку підконтрольної території України перетнуло 48 074 особи і 8 958 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 44 686 осіб і 8 480 одиниць транспортних засобів;

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КПВВ "Каланчак" у напрямку підконтрольної території України перетнуло 35 019 осіб і 0 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 32 727 осіб і 0 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Чаплинка" у напрямку підконтрольної території України перетнуло 16 454 особи і 5 815 одиниць транспортних засобів; у зворотному напрямку 15 244 особи і 5 427 одиниць транспортних засобів.