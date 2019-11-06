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06.11.19 22:37

Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції щодо Криму, - МЗС

6 листопада в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок виступив із брифінгом, на якому поінформував про намір української сторони внести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції "Проблема мілітаризації АР Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів".

Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції щодо Криму, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Головною метою проєкту є змусити РФ вивести всі свої збройні сили з Криму і завершити його тимчасову окупацію, підкреслив дипломат.

Божок поінформував делегації країн-членів ООН про поточну ситуацію в окупованому Криму у контексті прогресуючої мілітаризації Російською Федерацією півострова і прилеглих морських територій.

Особливу увагу було приділено проблемі відновлення державою-окупантом ядерної інфраструктури в Криму та розгортання засобів і систем, здатних переносити ядерну зброю, що порушує заявлений раніше Україною її без’ядерний статус. Наголошено, що ігнорування зазначеної проблеми може мати далекосяжні негативні наслідки як на регіональному, так і на глобальному рівні.

Окрему увагу в презентації було приділено вкрай негативним екологічним наслідкам мілітаризації Криму та прилеглих морських територій.

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