Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції щодо Криму, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Головною метою проєкту є змусити РФ вивести всі свої збройні сили з Криму і завершити його тимчасову окупацію, підкреслив дипломат.
Божок поінформував делегації країн-членів ООН про поточну ситуацію в окупованому Криму у контексті прогресуючої мілітаризації Російською Федерацією півострова і прилеглих морських територій.
Особливу увагу було приділено проблемі відновлення державою-окупантом ядерної інфраструктури в Криму та розгортання засобів і систем, здатних переносити ядерну зброю, що порушує заявлений раніше Україною її без’ядерний статус. Наголошено, що ігнорування зазначеної проблеми може мати далекосяжні негативні наслідки як на регіональному, так і на глобальному рівні.
Окрему увагу в презентації було приділено вкрай негативним екологічним наслідкам мілітаризації Криму та прилеглих морських територій.