Один із учасників стрілянини біля харківського спортклубу втік до Росії, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це 6 листопада повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.
Підозрюваним виявився 36-річний громадянин Азербайджану.
"Зловмисник відразу після скоєння злочину близько 22.00 перетнув кордон України через пункт контролю "Гоптівка" і попрямував у РФ", - розповіли в пресслужбі.
Заступник начальника слідчого управління Нацполіції в Харківській області Андрій Шарнин сказав, що правоохоронці вирішують питання про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Стрілянина на вулиці Валентинівській сталася 5 листопада близько 19.00 біля спортивного клубу. В результаті 30-річний громадянин Азербайджану потрапив до лікарні з пораненням живота, передпліччя і ноги. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.