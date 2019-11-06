"Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Слуги народу".
Повідомляється, що депутати зустрілися з командуванням, проінспектували боєготовність українських військових, а також поспілкувалися з місцевими жителями.
"Ці люди не просять ідеальних доріг або великих магазинів. Вони хочуть лише одного - миру", - наголошується в повідомленні.
За словами глави комітету Олександра Завитневича, жителі чекають відкриття КПВВ. "Уже сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада. Жодної зради немає, розведення відбулося, а місцеві жителі дуже задоволені", - підкреслив він.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.