"Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Слуги народу".

Повідомляється, що депутати зустрілися з командуванням, проінспектували боєготовність українських військових, а також поспілкувалися з місцевими жителями.

"Ці люди не просять ідеальних доріг або великих магазинів. Вони хочуть лише одного - миру", - наголошується в повідомленні.

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За словами глави комітету Олександра Завитневича, жителі чекають відкриття КПВВ. "Уже сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада. Жодної зради немає, розведення відбулося, а місцеві жителі дуже задоволені", - підкреслив він.

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.