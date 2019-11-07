У разі "релігійного булінгу" слід звертатися до правоохоронних органів або Мінкульту, - Бородянський

Про це він сказав в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна є поліконфесійною, мультирелігійною країною. Я ніколи не знав про це, але ми найбільша протестантська країна Східної Європи і баптистська – всієї Європи в цілому. У нас понад 100 релігійних напрямків, 36-38 тисяч зареєстрованих релігійних організацій. У цьому плані наша країна дуже строката. І на мій погляд, якщо дивитися в такому контексті, ми живемо дуже мирно. У нас нема наявних, критично гострих конфліктів, з огляду на моніторинг, який проводить департамент у справах релігій та національностей", - зазначив міністр.

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Відповідаючи на запитання, чи є в Україні релігійна війна, він уточнив: "Релігійна війна – не можу так сказати. Є суперечки, є складні діалоги, але війни в такому формулюванні, як ви кажете, – звичайно, немає".

Водночас Бородянський зауважив, що в разі виявлення фактів релігійного булінгу слід звертатися до правоохоронних органів або до Міністерства культури, молоді та спорту.

"Якщо ви знаєте про такий факт, то ви, на мій погляд, по-перше повинні звертатися або до правоохоронних органів, або до нас. У Міністерства молоді, культури та спорту є моніторингові функції, ми проводимо моніторинг і відслідковуємо такі речі. І якщо ми бачимо порушення – розмовляємо з тими релігійними організаціями, з їхніми керівниками, предстоятелями. Якщо ці порушення не усуваються, або там дуже грубі порушення, то тут повинні працювати правоохоронні органи. Ніхто не може підміняти собою правоохоронну систему. Якщо будь-який суб’єкт законодавчого поля порушує закон – є державна система превенції або покарання, щоб таких порушень не було, або щоб за такі порушення було понесено відповідальність – адміністративну або кримінальну", - наголосив урядовець.

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