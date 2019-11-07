Четверо українських воїнів зазнали осколкових поранень на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

- біля Пісків - із мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

- двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- двічі поблизу Тарамчука - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів:

- неподалік Травневого - з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- біля Зайцевого - зі станкових протитанкових гранатометів;

- поблизу Кримського - з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;

- на околиці Новотошківського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, стрілецької зброї, РПГ та автоматичних гранатометів;

- неподалік Луганського - зі станкових протитанкових гранатометів і АГС.

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"Учора, 6 листопада, осколкових поранень зазнали четверо військовослужбовців Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації здійснили два обстріли.

Поблизу Водяного противник вів вогонь по позиціях захисників України з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Кримського, крім РПГ, стріляв ще і з великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.