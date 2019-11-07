Створити однакові правила гри для бізнесу - виклик для мене, - Гончарук

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Моя робота як прем‘єр-міністра - гарантувати захист та безпеку інвестицій. Створити справді чесні та прозові умови для бізнесу, однакові правила гри для всіх - виклик для мене та моєї команди. Ми вже змінюємо систему! Ми перші представили проєкт Бюджету на наступний рік, в якому не заклали підвищення податків. Поповнювати бюджет будемо не за рахунок штучного нарощення податків, а завдяки системним інвестиціям - як українським, так і міжнародним", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Держбюджеті-2020 достатньо коштів для фінансування "держави в смартфоні", - Гончарук. ВIДЕО

Прем'єр повідомив, що першим рішенням у цьому напрямку була ліквідація корумпованого Управління захисту економіки.

"Ми звільнили більшість корумпованих керівників держустанов. Ми починаємо масштабну приватизацію державних підприємств - у проєкті Бюджету-2020 на це закладено близько 12 млрд грн тільки цього року. Приватизація дозволить вдихнути життя в непрацюючі та збиткові об‘єкти, залучити інвестиції та створити робочі місця для людей. Роботи багато! Продовжуємо лупати цю скелю разом", - написав він.