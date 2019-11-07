"Помилка має бути виправлена!" - українське посольство в США закликало The New York Times виправити опубліковану карту України без Криму

Про це повідомляє пресслужба українського диппредставництва в США, передає Цензор.НЕТ.

"Посольство вкотре звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не припускатися помилок у зображенні Криму на карті України і не грати на руку російській інформаційній пропаганді. Американське видання знову використовувало карту з чітким порушення міжнародно визнаного кордону України в одній зі своїх останніх статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan", - йдеться в повідомленні.

У посольстві "розраховують на оперативну реакцію журналістів впливового видання, яке покликане доносити до американської та світової громадськості правду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму

"Правда - в тому, що Крим - це Україна! Помилка має бути виправлена!", - резюмували в дипвідомстві.



