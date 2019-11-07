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07.11.19 10:29

Російські прикордонники закрили пункт пропуску "Армянськ" на адмінмежі з Кримом

Прикордонне управління ФСБ Росії в окупованому Криму повідомляє про тимчасове закриття свого пункту пропуску "Армянськ".

Російські прикордонники закрили пункт пропуску "Армянськ" на адмінмежі з Кримом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода".

Як пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на російську спецслужбу, закриття пункту пропуску пов'язано з "обмеженнями" українських прикордонників на адмінмежі. Повідомляється, що автомобільні пункти пропуску працюють у штатному режимі.

За даними російських прикордонників, за попередню добу адмінмежу в пункті пропуску "Армянськ" перетнули близько 2,4 тисячі громадян.

Раніше в Держприкордонслужбі України попередили, що на адмінмежі Криму з Херсонською областю, в пункті пропуску "Каланчак", 7 листопада з 8:00 припиняють пропуск громадян.

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