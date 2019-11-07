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07.11.19 10:36

У Києві закрили станції метро "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко" через повідомлення про мінування

Столичні станції метрополітену "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко" закрили вранці 7 листопада після отриманого анонімного повідомлення про мінування.

У Києві закрили станції метро "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко" через повідомлення про мінування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці комунального підприємства "Київський метрополітен" у Facebook.

Повідомляється, що триває перевірка.

Станції "Золоті ворота" та "Червоний хутір" розташовані на Сирецько-Печерській (М3, "зеленій") лінії підземки, "Академмістечко" - на Святошино-Броварській (М1, "червоній") лінії. Станція "Золоті ворота" розташована в центрі міста і є пересадковою з лінії М3 на М1, "Червоний хутір" та "Академмістечко" - кінцеві станції, розташовані на околицях міста.

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