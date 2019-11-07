В окупованому Криму РФ переслідує 115 осіб за політичними обвинуваченнями, - Денісова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook за підсумками участі в панелі "Захоплений Крим: ситуація з місця" в Берліні.

"115 осіб незаконно переслідуються РФ за безпідставними та політично мотивованими звинуваченнями. Зокрема, 40 кримських татар перебувають у місцях несвободи на території РФ, 32 особи утримуються у пенітенціарних установах на тимчасово окупованій території Криму, а 15 осіб, що звільнено від відбування покарань умовно, наразі перебувають за місцем свого проживання на території Кримського півострова. Вони не можуть виїхати на материкову Україну, тому що порушено їх право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання", - заявила вона.

Денісова зазначила також кілька інших проблем в сфері дотримання прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим.

Так, вона повідомила, що Росія продовжує процес заміщення населення на окупованій території. За період після окупації на півострів під різними мотивами було переселено понад 140 тисяч російських громадян.

Також жителів Криму продовжують призивати до Збройних сил РФ.

"З 2015 року загальна кількість чоловіків, яких призвали до лав Збройних сил РФ становить щонайменше 18 тис. осіб. В тому числі, влітку поточного року під час останньої кампанії було призвано щонайменше 3300 чоловіків, що стало найбільшою кількістю в одній кампанії", - повідомила Денісова.

"Для Російської Федерації немає міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, немає рішень морського трибуналу. Також РФ не виконує резолюцію ООН і порушує четверту Женевську конвенцію", - підкреслила Денісова.

Вона висловила впевненість, що міжнародний тиск і посилення санкцій може повернути громадянам України свободу і території країні.