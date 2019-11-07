Росіянам би сподобалася заява Зеленського про розслідування проти Байдена. Вона б призвела до його приниження, - Тейлор

Про це заявив у своїх свідченнях у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Жахіттям" був би сценарій, за якого президент Зеленський оголосив би публічно, що він розслідуватиме Бурізму та вибори 2016 року, втручання до виборів 2016 року, можливо, серед іншого. Він міг це згадати серед інших розслідувань. Але він це мусив зробити і збирався і було б жахіттям, якби він це згадав, отримав би шквал критики за це, створив би цим собі великі проблеми в цій країні і, можливо, у своїй країні також, а безпекову допомогу видано б не було. Це було б жахіття.

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Росіянам би це сподобалось. Росіяни уважно слідкують за цим. Росіяни звертають увагу на те, скільки підтримки американці планують надати українцям. Росіяни тиснуть на Україну. Вони тиснуть на Україну стосовно Донбасу. Вони тиснуть стосовно можливості маленьких суверенних країн тут, невеликих сателітів. Вони тиснуть економічно, вони планують запустити "Північний потік", вони тиснуть, бо мають укласти нову газову угоду до 1 січня. Вони тиснуть. І вони, росіяни, хочуть знати скільки підтримка українці отримають загалом і також яку підтримку отримають від американців. Тому росіянам би подобалось приниження Зеленського від руки американців, і це б розв'язало Росії руки, а я б пішов з посади", - сказав Тейлор.

Крім того, Тейлор розповів про те, що під час візиту Зеленського в Канаду він разом з главою його Офісу Андрієм Богданом зустрічалися зі спецпредставником Державного департаменту Куртом Волкером. Той інструктував Зеленського щодо майбутньої телефонної розмови з Трампом.

Нагадаємо, 4 листопада комітети опублікували перші стенограми, пов'язані з процедурою імпічменту. Так, були опубліковані свідчення колишнього радника держдепартаменту США Майкла Маккінлі, який пішов у відставку в жовтні, і колишнього посла США в Україні Мері Йованович. Бесіди з чиновниками проходили за зачиненими дверима.

5 листопада комітети опублікували стенограми зі свідченнями, отриманими в межах процедури імпічменту президента США від постпреда США в ЄС Гордона Сондланда і колишнього спецпредставника США з України Курта Волкера.