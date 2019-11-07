Міноборони РФ погрожувало Україні через захоплені окупантами "вишки Бойка", - Бабін. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін, передає Цензор.НЕТ.

"Після успішного завершення ракетних стрільб на полігоні Ягорлик можна детальніше зупинитися на російських провокаціях, що передували навчанням та почалися після того, як Україна, в повній відповідності до норм міжнародного права, перекрила частину прилеглої до власного материкового берегу акваторії Чорного моря. Бо військове відомство держави-агресора вдалося до письмових погроз українській владі через те, що наші навчання нібито ...загрожують обладнанню газовидобувних платформ "російського підприємства "Чорноморнафтогаз", їх персоналу та "військовослужбовцям, які забезпечують їх охорону". Також агресор цинічно та нахабно заявив про ризики для морського довкілля через "порушення функціонування" цих платформ та трубопроводів, які до них підведені. Що ж, тепер зрозуміло, чим ворог буде обґрунтовувати для світу заплановану ним блокаду наших чорноморських портів, адже власне існування держави Україна, безумовно, за канібальською логікою РФ, загрожує цим вкраденим у українського народу платформам, а отже, - й "екології моря". Примітно, що раніше ворог ніколи в офіційних документах не визнавав мілітаризацію захоплених ним бурових, бо саме це дійсно є й агресією, й окупацією, й порушенням морського права, й безперечною ознакою конфлікту з Україною на морі. Конфлікту, якого немає для ділків Держрибагенства, які нарешті визначилися, де та як будуть вести колаборантські переговори з представниками окупаційної влади РФ", - заявив Бабін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК "Схід". ФОТОрепортаж



