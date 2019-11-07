ДБР прийшло з обшуком до власника каналу "Прямий" Макеєнка (оновлено)

Про це повідомили в ефірі телеканалу, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчий, який прийшов з обшуком до квартири Макеєнка, відмовився повідомляти, який саме правоохоронний орган він представляє.

Також стало відомо, що обшук відбувається за постановою суду. Однак правоохоронець відмовився повідомляти, у якій справі.

Більше жодних подробиць про обшук не повідомляється.

Телеканал наголосив, що сприймає ці дії як тиск і наступ на свободу слова.

Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу Держбюро розслідувань, слідчі дії проводить ДБР у межах розслідування провадження щодо купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

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