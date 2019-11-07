"Укроборонпром" ініціює засідання РНБО щодо фінансового оздоровлення ОПК, - Абромавичус

"Щоб ми підійшли комплексно, зокрема до списання боргів, щоб не платили за величезні гектари містам, щоб міста забрали соціальну сферу, що їм потрібно", - сказав гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус на нараді за участю президента Володимира Зеленського в Харкові 6 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, в держконцерні є п'ять підприємств, які особливо потребують подібної державної допомоги, зокрема списання боргів: ДП "Харківський авіаційний завод", у якого 3,5 млрд грн заборгованості, і ДП "Завод імені Малишева", що перебуває в стані банкрутства з боргом у 1,5 млрд грн.

"Потрібне вольове рішення Міністерства фінансів (щодо списання боргів. - Ред.): воно знає, що ніколи ці гроші не отримає. Місяць тому ми були близькі до того, щоб списати 85% заборгованості Харківського авіаційного заводу, але у Мінфіну в останню мить не піднялася рука, цього не зробили", - зазначив Абромавичус.

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Він також піддав критиці плани Кабміну про відрахування до держбюджету наступного року 90% прибутку, отриманого підприємствами держконцерну. За його словами, на рік підприємства "Укроборонпрому", крім 6,5 млрд грн податків, платять ще 1 млрд грн дивідендів.

"Пропоную, щоб у такий складний період не платили дивіденди", - сказав гендиректор держконцерну.

Він уточнив, що загалом у складі "Укроборонпрому" 137 підприємств, з яких 21 - на тимчасово окупованих територіях. З решти: 70 - прибуткові і 46 - збиткові. За галом на них зайнято 68 тис. співробітників із середньою зарплатою 12,9 тис. грн на місяць: від 59 тис. грн у київському "Луч" до 3,5 тис. грн на Харківському авіаційному заводі.

Абромавичус повідомив, що кредитний портфель підприємств "Укроборонпрому" становить 10 млрд грн за ставкою 22%, загальна прострочена заборгованість за кредитами, постачальникам і із зарплат - 10,5 млрд грн. Він уточнив, що заборгованість із зарплати є на 43 підприємствах на суму 450 млн грн, з податками - 1,1 млрд грн, а з урахуванням спецпенсій - 1,5 млрд грн.

"До кінця року зможемо своїми силами на 15 підприємствах прибрати заборгованість до нуля. Якщо всі допомагатимуть, то максимум за шість місяців ніякої заборгованості із зарплати не буде ніде", - зазначив гендиректор після слова Зеленського, що допомагатимуть усі.

Глава "Укроборонпрому" уточнив, що нині для погашення боргів із зарплати на одних підприємствах держконцерну використовується тимчасова фінансова допомога інших підприємств, зокрема, "Харківському конструкторському бюро з машинобудування ім.Морозова" допомагають за рахунок коштів "Антонова".

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"Якби були не концерном, а холдинговою компанією - у нас зовсім не було б заборгованості", - зазначив Абромавичус.

Він наголосив, що одночасно з проханнями про допомогу нове керівництво держконцерну бере на себе зобов'язання щодо кардинального поліпшення ефективності роботи "Укроборонпрому". Зокрема, за його словами, до кінця поточного року всі закупівлі на суму понад 25 тис. грн підприємства переведуть на "Прозорро". Крім того на "Прозорро.Продажі" будуть виставлені на оренду значні площі, які не використовуються або здаються за безцінь.

Крім того, значна частина підприємств, які не беруть участі в держоборонзамовленні, за підсумками засідання Кабміну 26 листопада планується передати Фонду держмайна на приватизацію, додав Абромавичус.

"План є, але без держпідтримки у нас не вийде", - резюмував гендиректор "Укроборонпрому".