"Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет

Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора на засіданні Кабміну ми проголосували за законопроект, який зробить в Україні трохи менше бюрократії. Нещодавно я писав про всюдисущий документ "Згода на обробку персональних даних". У будь-яких держустановах, в школах, в лікарнях - скрізь вам підсовують цей листок і просять заповнити" , - написав він.

За словами Дубілета, проблема в тому, що в законі недостатньо чітко описаний механізм згоди на обробку даних.

"Вчора ми подали в Раду акт, який повинен, з одного боку, краще захистити українців в тому, як організації поводяться з їхніми даними. З іншого боку, ми повинні позбутися цього папірця, який насправді нікого ні від чого не захищає", - повідомив Дубілет.

Читайте також: Закрити лікарняний можна буде віддалено, - Дубілет

Він додав, що ухвалити закон буде недостатньо.

"Після цього будемо бігати з вогнеметом по бюджетних організаціях і випалювати цей документ", - додав міністр.