Від початку доби - 2 ворожі обстріли: одного українського воїна поранено, - Міноборони

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли. На луганському напрямку з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру противник протягом пів години вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил у районі Кримського. На донецькому напрямку окупанти тривалий час обстрілювали позиції наших військ біля Водяного з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Обидва обстріли почалися близько 5 ранку. За наявною інформацією, цієї доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил з пораненням доставлено до військового мобільного госпіталю", - йдеться в повідомленні.

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