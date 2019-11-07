Росія активізувала поставки боєприпасів і військового майна на окупований Донбас, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, від початку листопада ц.р. зросла інтенсивність завезення автомобільним транспортом з території РФ, через неконтрольовані ділянки кордону, боєприпасів та військового майна на бази зберігання 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

"Рух автомобільних колон через населені пункти тимчасово окупованої української території здійснюється переважно у нічний час, що спричиняє збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Так, 5 листопада сталося зіткнення військової вантажівки, яка рухалась в колоні, з легковим автомобілем.

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Російське окупаційне командування намагається приховати інформацію про цю та інші аварії при транспортуванні боєприпасів та вибухонебезпечних матеріалів", - йдеться в повідомленні.