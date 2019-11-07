США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор

Про це стало відомо з публікації закритих свідчень повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора перед Конгресом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Тейлор розповів про зустріч, яку він та Волкер мали 14 вересня із радником президента Зеленського Андрієм Єрмаком та позаштатним радником Ігорем Новіковим.

"Посол Волкер натякнув Єрмаку і цьому іншому українцю – його прізвище Новіков, що було б непогано не переслідувати експрезидента Порошенка. Адже були дані та навіть дії, які свідчили, що команда Зеленського збирається переслідувати Порошенка за цілою низкою питань, приміром, через інцидент у Керченській протоці. Президента Порошенка звинувачували у військових рішеннях, які він тоді ухвалив", - сказав Тейлор.

За його словами, після цього Єрмак та Новіков дістали свої мобільні телефони та показали фотографії своїх родичів, на яких були брат і двоюрідний брат, які були вбиті чи поранені на Донбасі.

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"Вони показали це Курту і мені, сказавши: Порошенко у цьому винний. У них на емоційному рівні глибока злість на Порошенка. Це – одна з речей, що мотивують атаки та судові справи на Порошенка, але не єдина. Були й інші. Олігарх Коломойський, про якого я згадував раніше, теж має зуб на Порошенка", - сказав Тейлор.

Нагадаємо, раніше були опубліковані стенограми свідчень експосла США в Україні Марі Йованович і колишнього старшого радника Державного секретаря Майкла Маккінлі.