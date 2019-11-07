Тероборона - другий етап у програмі "5 кроків". Її завдання максимально швидко створити надійний поліцейський контррозвідувальний режим в Україні, - заступник голови РНБО Кривонос

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, про це Сергій Кривонос заявив у ході круглого столу "Розвиток територіальної оборони України: шляхи та можливості посилення потенціалу", організованого Інститутом Горшеніна спільно з Українським інститутом досліджень безпеки.

"Згідно з указом президента №200, організовано міжвідомчу групу з реалізації програми "5 кроків", яка в термін від 3 до 5 років зробить сильним український народ. На жаль, військово-технічний потенціал ЗСУ наразі недостатній для війни з РФ. Але збройні сили РФ ніколи не зможуть воювати з підготовленим українським народом. Тероборона - другий крок у програмі "5 кроків". Інші компоненти програми - організація руху опору, військово-патріотичне виховання молоді, інформаційний опір і довоєнна підготовка населення.

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Коли кожен компонент буде реалізовано, ми будемо мати підготовлений, сильний український народ. І ворог розумітиме, що візит на нашу територію коштуватиме одну гривню, а вихід - сто. Тому територіальна оборона - найефективніший шлях підтримки стабільності на території нашої країни. Концепція проєкту закону про територіальну оборону України була опрацьована і пройшла узгодження на міжвідомчих групах, цей документ зараз дописують і найближчим часом його буде винесено на розгляд комітету ВР з оборони, безпеки і розвідки і надалі на розгляд парламенту", - сказав Сергій Кривонос.

За словами заступника секретаря РНБО, завдання територіальної оборони - в максимально короткі терміни створити надійний поліцейський контррозвідувальний режим на території України.

"Ми прекрасно розуміємо, що проти нас діє сильний ворог, який має підготовлені підрозділи сил спеціальних операцій, кількість розвідувальних і диверсійних груп, які він може використовувати для дестабілізації ситуації доволі велика. Сил Нацгвардії і поліції вочевидь недостатньо для того, щоб контролювати ситуацію на всій території України. ЗСУ повинні займатися безпосередньо обороною, а завдання тероборони - максимально швидко створити такий режим, який унеможливить діяльність груп супротивника і сепаратистських угруповань", - сказав Сергій Кривонос.