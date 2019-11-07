Садовий звернувся до футбольних уболівальників після масової бійки в центрі Львова: "Велике прохання: не змішуйте пиво і горілку"

Про це Садовий написав на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи бійку майже ста футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини в центрі Львова, передає Цензор.НЕТ.

"Львів засуджує будь-яке хуліганство. Футбол — це емоції, радість і здорове суперництво. Але також робота для всіх служб, які забезпечують порядок і безпеку. Вночі під час подій на Ринку ніхто з вболівальників не постраждав, постраждало 2 працівники поліції, пошкоджено 2 поліцейські машини. Дякую працівникам поліції за оперативну роботу. Говорив з керівником поліції області та керівником СБУ. Прошу правоохоронців забезпечити ввечері порядок і безпеку під час матчу. Велике прохання до вболівальників: не змішуйте пиво і горілку", - написав Садовий.

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Зазначимо, сьогодні у Львові в 4-му турі групового раунду Ліги Європи "Олександрія" зустрічається з французьким "Сент-Етьєном".



