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07.11.19 14:08

Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон

Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності.

Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у четвер британському журналу The Economist.

НАТО тим часом, на його думку, перебуває в коматозному стані через повну відсутність координації щодо стратегічних рішень між США та союзниками по НАТО.

"У вас (НАТО. - Ред.) немає жодної координації щодо ухвалення стратегічних рішень між США та їхніми союзниками по НАТО", - сказав Макрон, наголосивши на необхідності "прояснити, які стратегічні цілі НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оціночна місія НАТО прибула в Україну

Раніше президент Франції вже заявляв, що європейським країнам потрібна певна незалежність у сфері оборони

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