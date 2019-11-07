Українського політв'язня Шумкова турбують сильні болі й судоми: в РФ йому не надають необхідної медичної допомоги, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з її інформацією, після завершення голодування Шумков у зв'язку з погіршенням стану здоров'я був переведений в обласну лікарню Федеральної служби виконання покарань. Він скаржиться на сильні болі в голові і спині, а також судоми, проте співробітники лікарні не надають йому необхідної медичної допомоги.

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Також Денісова зазначила, що медики дають пігулки і роблять ін'єкції, не пояснюючи їхню дію на організм Шумкова. При цьому шприци для ін'єкцій усупереч інструкціям наповнюються в іншому приміщенні, що підвищує ризик отримати інфекційне захворювання.

"У невідкладному порядку звертаюся до Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової терміново вжити необхідних заходів, аби відновити права громадянина України, а саме - сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати відповідну кваліфіковану медичну допомогу", - заявила Денісова.

Нагадаємо, колишній охоронець ексдепутата ВР Дмитра Яроша Олександр Шумков потрапив у російське СІЗО у вересні 2017 року. У грудні 2018 року суд РФ визнав його винним за статтею "Участь в екстремістській організації, щодо якої судом ухвалено рішення про заборону її діяльності". Шумкова засудили до чотирьох років ув'язнення.

15 жовтня Шумков оголосив голодування.



