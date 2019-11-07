Зеленський ветував закон про верифікацію пенсій і субсидій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Повідомляється, що 7 листопада законопроєкт повернуто з пропозиціями президента. На цей момент тексту пропозицій Зеленського до закону немає.

Як повідомлялося, Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1231 249 голосами. Водночас глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") зазначила, що закон вимагає також внесення поправок до низки інших законів.

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Згідно з текстом законопроєкту, верифікацію держвиплат пропонується проводити на інформаційно-аналітичній платформі. Крім цього, документ надає можливість виявляти невідповідності даних в автоматизованих системах, реєстрах та базах даних. Наприклад, у разі звернення громадян за отриманням держвиплат орган, який їх виплачує, спочатку має направити запит на таку платформу на предмет перевірки відповідності поданої інформації.