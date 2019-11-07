"Ми в Донецьку готові розводити": Хомчак і Аваков пояснили західним дипломатам у Золотому ситуацію на ділянках розведення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тут (у Золотому-4 - Ред.) ми отримали свій досвід. У Петрівському зовсім інша місцевість, там поле і там отримаємо свій досвід. Сім днів тиші в межах ділянки (розведення сил в районі Золотого-4 - Ред.) було витримано без порушень. Тільки це стало підставою для того, щоб можна було виконати вимоги цієї рамкової угоди і розводити війська. Відтоді тут не було ніяких порушень", - сказав вони у ході спілкування з послами в четвер у Золотому, куди ті прибули в супроводі помічника президента України Андрія Єрмака, міністерки у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди.

Читайте також: На ділянці Богданівка-Петрівське спостерігається тиша, що дає можливість сподіватися на відведення сил 8 листопада, - ООС

Хомчак зазначив, що "трохи далі іноді бувають порушення в районі хутора Вільний, але на ділянці розведення немає". За його словами, зараз вже відбувається і розмінування території.

При цьому міністр Аваков також зазначив, що є такі ділянки на лінії розмежування, де таке розведення неможливе, як Мар'їнка, Широкине.

"Ми в Донецьку готові розводити. Вони виходять з Донецька і ми тоді ...", - сказав на це Хомчак, його підтримав Аваков, і всі учасники бесіди почали усміхатися.

Як повідомлялося, розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганській області.

Українська сторона раніше заявляла готовність приступити до розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.