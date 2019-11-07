"Баканов, лови!" - Чорновол віднесла в СБУ заяву про держзраду Богдана. ДОКУМЕНТ

Про це вона повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа на 33 зуби Богдана. Баканов, лови! Віднесла Баканову (СБУ) заяву про злочин Андрія Богдана, що має ознаки державної зради (ст.111 КК України)", - написала Чорновол.

На її думку, державна зрада Богдана полягає в тому, що він, працюючи в уряді Азарова, "організував розтрату коштів державного бюджету в розмірі 3 млрд грн в інтересах Міністерства Оборони РФ".

"Наслідком злочину Богдана стало фінансування з бюджету України Збройних Сил ворога в період його підготовки до нападу на Україну, окупації та анексії Криму (адже 36 млн грн на рахунок МО РФ було перераховано в 2013 році).

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Це якраз підслідність СБУ", - вважає Чорновол.

Богдана колишня депутатка називає організатором цього злочину. А його замовником, на думку Чорновол, є колишній заступник голови Адміністрації Президента часів Януковича Андрій Портнов.

"Так, зізнаюся, я підкидаю дрова у вогонь конфлікту між "любим другом" Зеленського - главою СБУ Бакановим і керівником Офісу Президента - Богданом", - додала Чорновол.















Напомним, в конце октября бывший руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что его управление занималось расследованием дела, в котором фигурировал председатель Офиса Президента Андрей Богдан.

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В управлении Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 млрд грн по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Минобороны.

24 октября СМИ сообщили, что Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офисе Президента Андрею Богдану. Позже в ГПУ заявили, что не располагают информацией о якобы подготовке сообщения о подозрении Богдану. Также в САП и НАБУ заявили, что не рассматривают вопрос вручение подозрения главе Офиса президента.



