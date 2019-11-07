Пашинського не змогли допитати в суді: його життю і здоров'ю може загрожувати небезпека

Про це заявив під час засідання головуючий суддя, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

Суддя повідомив, що Пашинського не можуть доставити в суд, оскільки його життю і здоров'ю може загрожувати небезпека.

Було отримано дозвіл на допит у режимі відеоконференції з приміщення ІТТ. Але персонал ІТТ повідомив, що не може забезпечити відеозв'язок у четвер, 7 листопада, через технічні причини. Тепер допит Пашинського заплановано на 21 листопада.

"Під час обрання йому запобіжного заходу Печерський суд задовольнив клопотання сторони захисту про те, що підозрюваний належить до категорії осіб, яким може загрожувати небезпека. Тому ми не можемо його з ізолятора тимчасового утримання доставляти для допиту в Святошинський суд", - сказала "Українській правді" речниця ДБР Анжеліка Іванова.

Захист Пашинського відмовився відповісти на запитання про те, хто і як може загрожувати життю і здоров'ю екснардепа.

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Зараз Пашинський перебуває під арештом. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань відповідний запобіжний захід без права внесення застави.

Пашинського підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.