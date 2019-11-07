Прокуратура повідомила про підозру чоловікові, який влаштував стрілянину в столичній багатоповерхівці і поранив сусіда

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, інцидент стався увечері 6 листопада на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі столиці. Чоловік, перебуваючи в загальному коридорі житлового будинку за місцем проживання, під час конфлікту з членами ОСББ та сусідами зробив 2 постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку.

Протиправні дії зловмисника були припинені очевидцями, які також викликали швидку допомогу потерпілому, що отримав вогнепальне поранення.

Зараз правопорушникові оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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