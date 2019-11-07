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07.11.19 18:14

"Неприпустиме навантаження на дороги", - Гончарук доручив поліції і Укртрансбезпеки навести порядок із фурами в Запорізькій області

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив Нацполіції і управлінню Укртрансбезпеки в Запорізькій області цілодобово контролювати рух фур, щоб не допустити спроб об'їхати пункти вагового контролю.

"Неприпустиме навантаження на дороги", - Гончарук доручив поліції і Укртрансбезпеки навести порядок із фурами в Запорізькій області

Це доручення Гончарук дав під час візиту в Запоріжжя 7 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра в фейсбуці.

"Замість того, щоб цілодобово контролювати ситуацію на дорогах, обласне управління Укртрансбезпеки влаштувало відвертий саботаж - там відмовилися виходити на роботу вночі. І тепер всі перевантажені фури перевозять вантажі вночі, тим самим знищуючи дороги", - зазначив Гончарук.

Прем'єр доручив місцевій поліції обмежити рух фур непризначеними для цього дорогами, а Укртрансбезпеці спільно з поліцією - забезпечити цілодобове функціонування пунктів вагового контролю.

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Неприпустиме навантаження на дороги, - Гончарук доручив поліції і Укртрансбезпеки навести порядок із фурами в Запорізькій області 01

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