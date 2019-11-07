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07.11.19 18:50

Бойовик Цемах готовий свідчити слідчим із Нідерландів, але тільки якщо вони приїдуть на непідконтрольну територію, - російський адвокат

Бойовик Володимир Цемах готовий дати слідчим із Нідерландів свідчення у справі про катастрофу рейсу МН17. Він хоче, щоб слідчі приїхали до нього на територію, яку контролює НВФ "ДНР".

Бойовик Цемах готовий свідчити слідчим із Нідерландів, але тільки якщо вони приїдуть на непідконтрольну територію, - російський адвокат

Про це адвокат Цемаха Анатолій Кучерена заявив російському інформагентству "Інтерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, допит може проходити тільки у нього на батьківщині, на Донбасі", - заявив Кучерена.

За його словами, Цемах готовий дати ці свідчення "в разі забезпечення його прав". Бойовик нібито має намір "довести невинність" і "захистити своє добре ім'я і репутацію".

Кучерена каже, що Цемах опинився в тупиковій ситуації, оскільки не може приїхати в Росію через те, що оголошений в розшук і в РФ, і в Нідерландах, і в Україні.

"Я зроблю все можливе, щоб ЄСПЛ прийняв нашу скаргу і розглянув ті проблеми, з якими Цемах зіткнувся", - сказав Кучерена.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

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