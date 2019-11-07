Бойовик Цемах готовий свідчити слідчим із Нідерландів, але тільки якщо вони приїдуть на непідконтрольну територію, - російський адвокат

Про це адвокат Цемаха Анатолій Кучерена заявив російському інформагентству "Інтерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, допит може проходити тільки у нього на батьківщині, на Донбасі", - заявив Кучерена.

За його словами, Цемах готовий дати ці свідчення "в разі забезпечення його прав". Бойовик нібито має намір "довести невинність" і "захистити своє добре ім'я і репутацію".

Кучерена каже, що Цемах опинився в тупиковій ситуації, оскільки не може приїхати в Росію через те, що оголошений в розшук і в РФ, і в Нідерландах, і в Україні.

"Я зроблю все можливе, щоб ЄСПЛ прийняв нашу скаргу і розглянув ті проблеми, з якими Цемах зіткнувся", - сказав Кучерена.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.