1 український воїн загинув, 4 поранено внаслідок ворожих обстрілів із застосуванням мінометів і ПТКР, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

двічі поблизу Кримського – з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем;

біля Південного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

два рази у районі Луганського - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних і станкових протитанкових гранатометів;

двічі біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Майорська – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів:

біля Авдіївки – протитанковими керованими ракетами;

двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з озброєння БМП-1 і БМП-2, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

у районі Пісків – з РПГ та стрілецької зброї;

поблизу Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів;

біля Опитного – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.

Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще чотири наші захисники зазнали поранення.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Продовжується технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очистка місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами. Задіяні 24 представника ДСНС України. Сьогодні було обстежено 9,8 гектара території та вилучено 6 вибухонебезпечних предметів (ВНП). Загальна площа обстежених територій складає 34,3 га (вилучено 35 ВНП).

Українська сторона готується до розведення сил та засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петрівське). Початок практичних заходів попередньо заплановано на 8 листопада 2019 року. Сьогодні ж, через МЗС, ОБСЄ поінформовано щодо готовності української сторони до розведення.

6 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Пісків, Кримського, Травневого, Зайцевого, Тарамчука, Водяного, Новотошківського та Луганського.

Минулої доби осколкові поранення отримали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил.

Вчора, представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 2 факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 1 розбій, 1 грабіж, 4 крадіжки, 3 шахрайства, 1 неправдиве повідомлення, 2 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю, 12 фактів незаконного обігу з наркотичними засобами, 1 факт неправомірної вигоди.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 18199 осіб та 2099 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 18176 осіб та 2120 транспортних засоби.

В пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 37 особам.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працюють у режимі "Жовтий", який введено 28 жовтня 2019 року.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника.