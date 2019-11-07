"Це називається Убер-президент", - Зеленський записав новий монолог в Tesla, розповів про відсутність капітуляції і випадково заїхав на бордюр. ВIДЕО

Запис опубликовано на офіційній сторінці глави держави в Facebook, інформує Цензор.НЕТ. У ролику, який триває трохи більше 20 хвилин, Зеленський торкнувся головних військових, політичних та економічних тем.

Так, він запевнив, що "немає ніякої капітуляції". "Ми не можемо вирішити питання війни, ми не можемо припинити війну, не розмовляючи з людьми. Як мінімум у нормандському процесі", - сказав він.

За словами президента, у Верховній Раді панує демократія - "поки що". "Люди (у фракції "Слуга народу". - Ред.) різні. Є люди, які розбираються в будь-яких законах, вони освічені, вони провідні економісти з практикою, з досвідом, і юристи є. А є звичайні люди. Вони або фермери, або з будь-яких підприємств, звичайні, прості люди. Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають. І тому є помилки", - сказав Зеленський.





Дивіться також: Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові. ВIДЕО

Глава держави пообіцяв за наступний рік побудувати в Україні 100 стадіонів, 100 дитячих садків і 100 шкіл, а до кожної з цих шкіл - пустити автобус.

Коли за вікном Tesla почало темніти, президент заїхав за кавою і пиріжком на "МакДрайв", помилившись віконцем замовлення. "Я там до вас на бордюр заїхав, але нічого не поламав", - прокоментував він.

"Чесно скажу, я вранці коли бігаю, ну не щоранку, а через день там, то я купую каву в кінці бігу. Є у мене пару точок. І всі раді бачити. Поки що так. Я хочу, щоб не змінилося це відчуття. Заходжу в кафе, а там "Ну-ка ... звідси". Щоб такого ніколи не було", - підсумував Зеленський.