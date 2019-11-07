Співробітники "главку К" СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Правоохоронці задокументували факт вимагання хабаря головним юрисконсультом операційного відділення НБУ, яка вимагала хабар $30 тисяч за видачу ліцензії на операції з обміну валюти.

Увечері 7 листопада 2019 року в 18.00 поблизу будівлі Національного банку співробітники главку К СБУ затримали юрисконсульта після отримання грошової винагороди в сумі 15.000 доларів США, від громадянина України.

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Затримання відбулося після одержання грошових коштів за сприяння у видачі ліцензії на проведення операцій з обміну валют.

Затримана - Парова Олена Іванівна, 1964 р.н., громадянка України, співробітниця Національного банку України і не працюючий громадянин Бачилава Гела Ович, 1973 р.н., громадянин України.

Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого статтею 368 КК України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".











