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07.11.19 19:39

Співробітники "главку К" СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ припинили протиправний механізм отримання хабаря 15 тисяч доларів співробітником Національного банку України.

Співробітники "главку К" СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Правоохоронці задокументували факт вимагання хабаря головним юрисконсультом операційного відділення НБУ, яка вимагала хабар $30 тисяч за видачу ліцензії на операції з обміну валюти.

Увечері 7 листопада 2019 року в 18.00 поблизу будівлі Національного банку співробітники главку К СБУ затримали юрисконсульта після отримання грошової винагороди в сумі 15.000 доларів США, від громадянина України.

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Затримання відбулося після одержання грошових коштів за сприяння у видачі ліцензії на проведення операцій з обміну валют.

Затримана - Парова Олена Іванівна, 1964 р.н., громадянка України, співробітниця Національного банку України і не працюючий громадянин Бачилава Гела Ович, 1973 р.н., громадянин України.

Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого статтею 368 КК України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Співробітники главку К СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют 01
Співробітники главку К СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют 02
Співробітники главку К СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют 03
Співробітники главку К СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют 04
Співробітники главку К СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют 05
Співробітники главку К СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют 06

Співробітники главку К СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют 07

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