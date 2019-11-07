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07.11.19 20:24

"Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають", - Зеленський про депутатів від "Слуги народу"

Фракція "Слуга народу" і президент Зеленський особисто стежать за результатами голосування своїх депутатів. Якщо ті не підтримуватимуть законопроєкти, які вирішила підтримати фракція, "висновки будуть зроблені до кінця року".

"Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають", - Зеленський про депутатів від "Слуги народу"

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у новому відеомонолозі, записаному в салоні автомобіля Tesla, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є така домовленість - якщо 70% партії "Слуга народу" за той чи інший законопроєкт напередодні голосування, то ми всі голосуємо. Тому ми дуже уважно, і я особисто, стежимо за статистикою. ... Є мінуси з приводу статистики голосувань того чи іншого депутата. Але ми за всім цим стежимо, і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, в його фракції є люди, які "довго в'їжджають".

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"Є люди, які розбираються в будь-яких законах, вони освічені, вони провідні економісти з практикою, з досвідом, і юристи є. А є звичайні люди. Вони або фермери, або з будь-яких підприємств, звичайні, прості люди. Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають. І тому є помилки", - пояснив президент.

Зеленський вважає, що такі депутати можуть підказати, як до тих чи інших питань ставляться представники того чи іншого класу.

"Тому що вони є представниками різних верств нашого суспільства. З різною ментальністю, з різним заробітком. І це дуже важливо. Тому поки що у нас у Верховній Раді демократія. Але поки що", - підсумував він.

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