"Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають", - Зеленський про депутатів від "Слуги народу"

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у новому відеомонолозі, записаному в салоні автомобіля Tesla, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є така домовленість - якщо 70% партії "Слуга народу" за той чи інший законопроєкт напередодні голосування, то ми всі голосуємо. Тому ми дуже уважно, і я особисто, стежимо за статистикою. ... Є мінуси з приводу статистики голосувань того чи іншого депутата. Але ми за всім цим стежимо, і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, в його фракції є люди, які "довго в'їжджають".

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"Є люди, які розбираються в будь-яких законах, вони освічені, вони провідні економісти з практикою, з досвідом, і юристи є. А є звичайні люди. Вони або фермери, або з будь-яких підприємств, звичайні, прості люди. Вони, вибачте за таке слово, довго в'їжджають. І тому є помилки", - пояснив президент.

Зеленський вважає, що такі депутати можуть підказати, як до тих чи інших питань ставляться представники того чи іншого класу.

"Тому що вони є представниками різних верств нашого суспільства. З різною ментальністю, з різним заробітком. І це дуже важливо. Тому поки що у нас у Верховній Раді демократія. Але поки що", - підсумував він.

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