"Не дуже багато посадок? І згоден, і ні", - Зеленський

Про це він заявив у записаному за кермом машини Tesla відео, яке оприлюднили на сторінці Зеленського в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не дуже багато посадок? Поки що це не почалося? І згоден, і ні. Дивіться, справа Свинарчуків є? Є. Пашинський є? Є. Далі, Микитась є? Є. Дубневич є? Є. Навіть у Верховній Раді за Дубневича не всі голосували. Всі бояться, що до них буде таке ж ставлення. І правильно бояться. Воно буде таке", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, далі будуть "вироки цим людям, про яких я сказав". Якщо вироків не буде - будуть відкриті нові справи.

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"І ніхто не буде зупинятися. У чому проблема швидких посадок - багато справ, повірте нам, є, до яких, ми зрозуміли, ми маємо підготуватися. А по-іншому ці люди будуть виходити на волю. Тому що всі ці справи розваляться в судах", - пояснив Зеленський.

"Тому все буде. І з Катею Гандзюк, з цією справою, і з Павлом Шереметом, і всі ці справи в оборонній галузі - всі вони будуть", - пообіцяв він.

Крім цього, Зеленський вважає, що "пожвавлення" відбувається в справі про розстріл учасників мітингу на Майдані.

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"Зараз цією справою починає займатися прокурор Чумак. Він має створити групу. Він її створив. І справді розглядалася справа 6 років. Ми як суспільство не бачимо справжнього результату цієї складної справи. Я впевнений, що буде", - підсумував президент.