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07.11.19 20:59

Зеленський пообіцяв побудувати за рік 100 стадіонів, 100 дитсадків, 100 шкіл і близько 4000 кілометрів доріг

Президент України анонсував на наступний рік великі інфраструктурні проєкти. Зокрема, будівництво доріг збільшиться "відсотків на 60".

Зеленський пообіцяв побудувати за рік 100 стадіонів, 100 дитсадків, 100 шкіл і близько 4000 кілометрів доріг

Про це він заявив у відео, записаному за кермом автомобіля Tesla, що їде Києвом, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорожній фонд ми збільшили в бюджеті на 40% + ще гроші від міжнародних організацій. Ми дійсно хочемо, у нас амбітна пропозиція від Міністерства інфраструктури, побудувати близько 4 тисяч кілометрів доріг наступного року. З огляду на те, що дуже багато коштів кудись ішли, десь збільшиться будівництво відсотків на 60. І це буде по всій країні", - пообіцяв Зеленський.

Крім доріг, будуватимуть об'єкти соціальної інфраструктури - школи і дитячі садки.

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"100 шкіл буде побудовано там, де їх немає, або реконструкція буде деяких шкіл. Також буде реконструкція 100 стадіонів. Ще найголовніше - 100 садків буде побудовано по всій країні і 100, ну така цифра просто взята, може буде трохи більше, 100 автобусів до цих шкіл, про які я вже сказав. Тому що багато які з цих шкіл, про які я вже сказав - це саме в сільській місцевості, вони в страшному стані. Тобто ми будуємо відразу - ми будуємо школу, дорогу до цієї школи і автобус, який везе цих школярів", - озвучив плани президент.

Будівництво траси "Запоріжжя-Маріуполь" Зеленський назвав одним із перших успіхів своєї команди.

"Ось ця траса, 200 кілометрів, 70 кілометрів якої будувалися майже 3 роки. Ми побудували за 3 місяці 130 кілометрів. Дорога європейського рівня, всі задоволені", - сказав Зеленський.

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