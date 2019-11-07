"Інші партії можуть не ходити на роботу", - Зеленський про "Слугу народу" і ситуації у Верховній Раді

Про це Володимир Зеленський сказав у монолозі, записаному за кермом автомобіля Tesla і викладеному на сторінці глави держави в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом інші партії можуть не ходити на роботу, але не всі. Тому що я знаю, наприклад, партія "Голос" голосувала за деякі важливі закони. Дехто ще з деяких партій. Але в принципі мінус у тому, що інші партії не хочуть голосувати. І це правда. Кожен із них вважає, що він головний опозиціонер влади", - сказав він.

Глава держави згадав про несприятливі прогнози, які медіа та експерти озвучували після його перемоги на виборах.

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"Нам говорили що, я хочу всім нагадати, дивіться - цей президент не доживе до жовтня, цей уряд існуватиме два місяці максимум. Нам говорили, що долар буде по 100, нам говорили, що всі міжнародні партнери від нас відвернуться. Нам говорили, що жодного інвестора ми не зможемо залучити в Україну. Нічого з цього не сталося, все нормально. І казали, що ще буде повна ескалація і буде війна. Слава богу, що нічого з теорій цих політичних медіумів не збулося", - сказав він.

Про тих, хто робив такі прогнози, Зеленський сказав, що "вони нам не потрібні".

"Так, вони керують тими чи іншими телевізійними каналами, інтернет-ресурсами, ЗМІ - вони керують ними, але що вони можуть. Деякі журналісти або блогери ловлять хайп, хтось на цьому заробляє. Це їхній вибір", - заявив президент.

"Колишні політики не можуть зараз у цій системі, по-перше, це вже не схема, а система. Вони не можуть знайти для себе місце. І вони його не знайдуть. Поки ми живі, скажімо так. В нормальному сенсі цього слова. Вони можуть виїжджати тільки за кордон. Але не всі зможуть виїхати", - підсумував Зеленський.