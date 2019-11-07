Місцеві вибори в деяких ОТГ під загрозою зриву, - ЦВК

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ЦВК.

"Як відомо, Центральна виборча комісія призначила на 22 і 29 грудня 2019 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, а також додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад", - йдеться в повідомленні.

Однак Комісія стверджує, що в деяких ОТГ організація виборчого процесу опинилася під загрозою зриву у зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.

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"У деяких РВК свої повноваження здійснюють лише близько 60 відсотків членів від сформованої кількості комісій. Крім того, в окремих комісіях їх керівний склад теж ухиляється від виконання своїх обов'язків.

"Тому ЦВК звертається до політичних партій поставитися з розумінням і відповідальністю до згаданих проблем, ще раз ретельно переглянути членів комісій, яких вони подавали в їхній склад, і в максимально стислі терміни вплинути на виправлення ситуації, щоб РВК змогли вчасно сформувати відповідні територіальні та дільничні виборчі комісії", - сказано в повідомленні.

У ЦВК також нагадали членам виборчих комісій, що за ухилення ними від виконання своїх повноважень відповідно до ст.157 Кримінального кодексу України, передбачено кримінальну відповідальність.

Згідно з календарними планами основних організаційних заходів з підготовки та проведення згаданих виборів районні виборчі комісії з місцевих виборів зобов'язані відповідно до 9 і 16 листопада 2019 року включно сформувати склад сільських, селищних, міських виборчих комісій. Також ці районні виборчі комісії до 6 і 13 грудня 2019 року включно мають утворити дільничні виборчі комісії для проведення відповідних виборів.