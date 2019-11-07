"Нафтогаз" планує примусово стягнути з "Газпрому" 3 млрд дол. на території Нідерландів до кінця 2020 року, - Вітренко

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"4 грудня цього року заплановано слухання в суді м. Амстердам за нашим позовом про визнання рішення Стокгольмського арбітражу і примусового виконання цього рішення в Нідерландах. Газпром всіляко намагався відстрочити ці слухання.

Рішення суду очікується в першому кварталі наступного року. Вартість заарештованих активів у Нідерландах за наявними даними перевищує 3 мільярди доларів. У разі позитивного рішення суду процес стягнення за нашими оцінками триватиме з другого кварталу і до кінця наступного року", - написав Вітренко.

Він зазначив, що судові процеси з "Газпромом" проходять і в інших юрисдикціях, але "Нідерланди зараз видаються найшвидшим варіантом".

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Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" у Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 року Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.

"Нафтогаз" вже домігся арешту в Англії належних "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") в Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $ 2,5 млрд.