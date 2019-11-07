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07.11.19 22:36

Україна і США підписали Протокол про військову співпрацю. ФОТО

Міністерства оборони України та Сполучених Штатів підписали протокол, що визначає подальші напрямки співпраці між відомствами.

Україна і США підписали Протокол про військову співпрацю. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Сьогодні, 7 листопада, в Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України в Києві відбулися українсько-американські двосторонні оборонні консультації", - сказано в повідомленні.

Українська делегація на чолі з заступником Міністра оборони України Аліною Фроловою обговорила з американськими колегами основні аспекти розвитку оборонного співробітництва між Україною та США. Зокрема, йшлося про стан і перспективи проведення в Україні оборонної реформи, а також підтримку з боку США в цьому процесі.

"Американські колеги підкреслили підтримку територіальної цілісності і незалежності України, а також відзначили значні досягнення в реформуванні та посиленні спроможностей Збройних Сил України", - додали в пресслужбі.

За підсумками двосторонніх оборонних консультацій сторони підписали Протокол, який визначає подальші напрямки співпраці між оборонними відомствами України та Сполучених Штатів Америки.

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