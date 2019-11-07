Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Швеції, Швейцарії, Грузії, Мексики та Євросоюзу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Глава держави привітав Тобіаса Тиберга з початком його місії в Україні на посаді Посла Королівства Швеція. Володимир Зеленський подякував шведському послу за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави й наголосив на важливості збереження позитивної динаміки, досягнутої у двосторонній торгівлі", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті Офісу президента України в четвер увечері.

Під час зустрічі з Послом Швейцарської Конфедерації в Україні Клодом Вільдом Президент наголосив на пріоритетності розбудови двосторонньої співпраці у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

"Глава держави подякував за підтримку та допомогу, яку надає Україні Швейцарія, позитивно відзначивши готовність швейцарської сторони прийняти Міжнародну конференцію щодо реформ в Україні у 2021 році", - зауважили в Офісі президента.

Крім того, президент України запросив президента Швейцарії здійснити візит в Україну.

Під час розмови з Послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе Президент відзначив стратегічний характер українсько-грузинських відносин.

"Було підкреслено важливість продовження конструктивної взаємодії в рамках міжнародних організацій та координації спільних зусиль на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції України й Грузії. Окрему увагу було приділено підготовці заходів на високому рівні у рамках головування України в Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ у 2019 році", - розповіли в Офісі президента.

З Послом Мексиканських Сполучених Штатів Ольгою Беатріс Гарсія Гійен Глава держави обговорив поточний стан і перспективи двосторонньої співпраці між країнами.

З новим Послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом (Matti Maasikas) були обговорені перспективи європейської інтеграції України.

"Президент наголосив, що європейська інтеграція та ефективне виконання Угоди про асоціацію з ЄС є стратегічним пріоритетом для України. Відзначено готовність нашої країни працювати над подальшим поглибленням секторальної інтеграції з Європейським Союзом у сферах енергетики, цифрової економіки, митної співпраці, сприяння торгівлі, а також юстиції та внутрішніх справ", - підсумували в Офісі президента.