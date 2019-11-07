"Готові всіляко сприяти проведенню слідчих дій", - Нацбанк прокоментував затримання на хабарі свого співробітника

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НБУ.

У тексті зазначається: "Національний банк наразі не отримав від правоохоронних органів детальної інформації про затримання працівниці, про яке сьогодні ввечері повідомлено на вебсайті та на сторінках у соціальних мережах Національної поліції міста Києва та Прокуратури міста Києва. Ми з’ясовуємо обставини затримання і після отримання уточненої інформації надамо розгорнутий коментар.

Водночас Національний банк проведе внутрішню перевірку та готовий всіляко сприяти проведенню слідчих дій та надавати відповідну інформацію для всебічного, повного та об’єктивного розслідування.

Звертаємо вашу увагу, що Олена Парова - затримана, про яку йде мова у повідомленнях правоохоронних органів, не є працівником структурного підрозділу, який відповідає за супроводження процесу видачі ліцензій на здійснення валютних операцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співробітники "главку К" СБУ затримали співробітницю НБУ Парову під час одержання $15 тис. хабаря за сприяння у видачі ліцензії на обмін валют. ФОТОрепортаж

Важливою подробицею даного інциденту є те, що затримання Олени Парової відбулося за тиждень до останнього дня її роботи в Національному банку. Дана працівниця, яка тимчасово займала декретну посаду, мала бути звільнена 15 листопада 2019 року у зв’язку із виходом на роботу основної працівниці. Інша важлива деталь - за інформацією Прокуратури міста Києва, працівниця НБУ "сама запропонувала свою допомогу" фінансовій установі.

Чи є ці дві подробиці збігом? Сподіваємося, дізнаємося відповідь з результатів внутрішнього розслідування та розслідування правоохоронних органів.

Наголошуємо, Національний банк не толерує корупцію, вживав і вживатиме ще більш рішучих заходів, щоб не допустити хабарництва серед працівників центрального банку".