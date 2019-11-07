"Динамо" в Лізі Європи на виїзді зіграло з "Копенгагеном" внічию

"Копенгаген": Йонссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Стейє, Зека, Фішер (Томсен, 82), Сантос, Сотіріу, Фальк (Дарамі, 55)

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Караваєв, Сидорчук, Шепелев, Циганков, Бесєдін, Вербич (Де Піна, 88)

Попередження: Зека, Нельсон, Сантос - Шабанов. На 15-й хвилині Циганков не реалізував пенальті (воротар)

Гол: Стейє, 4 - Вербич, 70

Кияни пропустили гол вже на 4-й хвилині: Стейє легко переправив м'яч у порожні ворота.

Шанс відігратися динамівці отримали вже через 10 хвилин, однак Циганков не реалізував пенальті.

Забити "Динамо" вдалося у другому таймі. На 70-й хвилині з лінії штрафного м'яч у ворота господарів забив Вербич.

Тепер у киян і датчан по 6 очок в групі. Вони лідирують після 4-х турів.

Нагадаємо, в домашньому матчі кияни не змогли перемогти "Копенгаген". Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з таким самим рахунком - 1:1.