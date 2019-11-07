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07.11.19 23:29

Поруч із зупинкою трамвая в Одесі знайшли пляшку із ртуттю

Про підозрілу знахідку поліції повідомили перехожі. Зараз слідчі з'ясовують, хто і чому залишив отруту на зупинці.

Поруч із зупинкою трамвая в Одесі знайшли пляшку із ртуттю

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції в Одеській області.

"Про підозрілий пакет в поліцію повідомили перехожі. Для перевірки на місце події були направлені фахівці вибухотехнічного управління і працівники ДСНС. Під час огляду з'ясувалося, що в пакеті є пляшка з речовиною, яка, за висновками рятувальників, є ртуттю", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що пляшку знайшли недалеко від зупинки громадського транспорту на вул. Маловського.

Зараз відомості щодо цього факту зареєстровано у встановленому законом порядку. Поліцейські встановлюють обставини, за яких небезпечна речовина опинилася в громадському місці, і особу, яка до цього причетна.

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