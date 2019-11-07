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07.11.19 23:49

Україна закликає Німеччину не підтримувати "звільнення" "Північного потоку-2" від умов газової директиви ЄС

Україна закликає Німеччину не підтримувати "звільнення" Північного потоку-2 від умов газової директиви ЄС. Підтримка цієї ініціативи завдасть серйозної шкоди енергетичній безпеці та єдності ЄС.

Україна закликає Німеччину не підтримувати "звільнення" "Північного потоку-2" від умов газової директиви ЄС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні українського Кабміну.

У тексті зазначається: "Як нам стало відомо, сьогодні на розгляді Бундестагу після півночі стоїть на голосуванні версія поправок, яка дозволить німецькому регулюючому органу схвалити відхилення від ЄС Директиви проектам з інвестиціями, "здійсненими до 23 травня 2019 року".

Наразі директива є обов'язковою для кожної держави-члена. Якщо ж поправка сьогодні вночі буде підтримана, то це означатиме порушення консенсусного рішення, ухваленого всіма країнами-членами ЄС.

Такий поворот подій може мати далекосяжні наслідки для європейської енергетичної безпеки та солідарності між країнами-членами ЄС. Роль Росії у цьому процесі далеко не остання – держава давно діє за перевіреним принципом: розділяй і володарюй.

Україна дуже цінує послідовну підтримку Німеччини нашого суверенітету та територіальної цілісності, а також реформ. У даному випадку йдеться про "суверенітет" і "цілісність" європейської безпеки загалом, щодо чого Україна продемонструвала себе як надійного партнера. І ми розраховуємо на солідарність Німеччини".

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