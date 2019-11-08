"Олександрія" зіграла внічию із "Сент-Етьєном" у четвертому турі Ліги Європи УЄФА

"Олександрія": Паньків, Пашаєв, Дубра, Бухал, Мірошниченко, Гречишкін, Банада, Ковалець, Лучкевич (Задерака, 78), Шастал (Безбородько, 46), Третьяков (Стецьків, 84)

"Сент-Етьєн": Руфф’є, Дебюші, Фофана, Перрен, Колодзейчак, Буанга, Юссуф, Ахолу, Норден (Будебуз, 87), Берич (Камара, 55), Хазрі (Габріель Сілва, 73) Попередження: Паньків - Фофана, Юссуф

Голи: Безбородько, 84, Задерака, 90+1 - Хазрі, 24 (з пенальті), Камара, 72.

"Олександрія" на останніх хвилинах поєдинку у Львові уникла поразки, відігравши в "Сент-Етьєна" два м'ячі - 2:2.

"Олександрія" набрала третє очко і залишається на останньому місці в групі I. У п'ятому турі підопічні Шарана зіграють у Львові з "Вольфсбургом".