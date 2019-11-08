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08.11.19 08:55

Делегація ВМС у Румунії обговорила питання двостороннього співробітництва і безпеки на Чорному морі

У Румунії делегація Військово-Морських сил Збройних сил України разом з представниками Збройних сил Румунії обговорили питання подальшого розвитку двостороннього співробітництва і зміцнення сучасної системи регіональної безпеки в Чорноморському регіоні

Делегація ВМС у Румунії обговорила питання двостороннього співробітництва і безпеки на Чорному морі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр командування ВМС України.

Українську сторону очолив командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко.

Командування ВМС України провело низку важливих зустрічей і обговорило низку питань у військово-морській сфері з виконувачем обов'язків начальника Генерального штабу ЗС Румунії, командувачем ВМС Румунії, начальником Академії ВМС Румунії та начальником Центру водолазної підготовки.

"Необхідність такого візиту полягає в реалізації завдань, спрямованих на нарощування спільних зусиль зі стабілізації безпекової ситуації в Азово-Чорноморському регіоні, впровадження заходів з обміну досвідом, продовженню та визначенню основних напрямів двостороннього військового співробітництва, та планування заходів з підвищення рівня сумісності між ВМС двох країн за стандартами НАТО", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці ВМС України в соцмережі фейсбук у четвер увечері.

Під час візиту представники української сторони відвідали Фрегат МС Румунії F222 "Реджина Марія" і вітрильник MIRCEA, на якому цього року курсанти Інституту військово-морських сил Національного університету "Одеська Морська Академія" проходили морську практику.

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